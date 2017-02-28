Следствие по делу о гибели Ту-154 под Сочи будет продолжено

Большой объем следственных действий и незавершенность судебно-технических экспертиз потребовали продления расследования обстоятельств крушения лайнера Ту-154 Минобороны РФ в акватории Адлерского района Сочи.

Решение пролонгировать сроки следствия по делу о катастрофе Ту-154 было принято на минувшей неделе, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

«В связи с большим объемом следственных действий и незавершенностью судебно-технических экспертиз срок расследования дела продлен до 25 апреля», - уточнил собеседник агентства.

Военно-транспортный самолет Ту-154 из авиапарка Минобороны России разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Катастрофа унесла жизни 92 человек, среди которых артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, сотрудники МО РФ.

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Теги:
Места: Россия
Организации: ФСБ, СКР, Минобороны
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