Следствие по делу о гибели Ту-154 под Сочи будет продолжено

Большой объем следственных действий и незавершенность судебно-технических экспертиз потребовали продления расследования обстоятельств крушения лайнера Ту-154 Минобороны РФ в акватории Адлерского района Сочи.

Решение пролонгировать сроки следствия по делу о катастрофе Ту-154 было принято на минувшей неделе, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

«В связи с большим объемом следственных действий и незавершенностью судебно-технических экспертиз срок расследования дела продлен до 25 апреля», - уточнил собеседник агентства.

Военно-транспортный самолет Ту-154 из авиапарка Минобороны России разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Катастрофа унесла жизни 92 человек, среди которых артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, сотрудники МО РФ.