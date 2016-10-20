Следственный комитет РФ запросил информацию у производителя тары для допинг-проб

В рамках следственных мероприятий по фактам обвинений специальной комиссии WADA Следственным комитетом РФ запрошена информация у производителя тары для допинг-проб с целью проверки возможности ее вскрытия. Об этом журналистам рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

- У корпорации «Берлингер», изготовителя тары для допинг-проб запрошены сведения и документы, касающиеся их хранения и вскрытия, - цитирует Петренко ТАСС.

По словам официального представителя Следственного комитета, эксперты ведомства изучат возможность вскрытия тары и умышленного изменения плотности в биопробах спортсменов.

Ранее специальная комиссия WADA обнаружила царапины на крышках допинг-проб, взятых у российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи, из чего сделала вывод, что ампулы вскрывались.

В свою очередь в компании «Берлингер» заявили, что технически откупорить бутылку «Берег Кит» и запечатать ее обратно невозможно.