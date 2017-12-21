Следственный комитет опроверг сообщения о реформе ведомства
Реформы Следственного комитета России не будет, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, комментируя появившуюся в СМИ информацию.
«В медиапространстве не первый раз появляется подобного рода информация, которая не соответствует действительности. Все это вбросы, не более!» - заявила Петренко.
Она также добавила, что Следственный комитет как работал, так и будет работать дальше, выполняя свои задачи и повышая свою эффективность.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о якобы готовящейся в 2018 году реформе Следственного комитета РФ, при которой ведомство будет расформировано, сообщает «Интерфакс».
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