Следственный комитет назвал самое популярное коррупционное преступление в России
Взятка оказалась самым распространенным коррупционным преступлением в РФ.
«Среди уголовных дел, направленных в суд, преобладают преступления, связанные с получением либо дачей взятки — 3367, мошенничество — 1 178, присвоение или растрата — 599», - сообщили в Следственном комитете России (СКР).
За 2017 год в СКР поступило 22 тыс. обращений о коррупции, по результатам проверки возбуждено 14,5 тыс. уголовных дел, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений в 2017 году: она составила 10,3 млрд рублей.
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