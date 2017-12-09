Следственный комитет назвал самое популярное коррупционное преступление в России

Взятка оказалась самым распространенным коррупционным преступлением в РФ.

«Среди уголовных дел, направленных в суд, преобладают преступления, связанные с получением либо дачей взятки — 3367, мошенничество — 1 178, присвоение или растрата — 599», - сообщили в Следственном комитете России (СКР).

За 2017 год в СКР поступило 22 тыс. обращений о коррупции, по результатам проверки возбуждено 14,5 тыс. уголовных дел, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений в 2017 году: она составила 10,3 млрд рублей.