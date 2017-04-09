Следственный комитет назвал причину столкновения поездов в Москве

Согласно предварительной версии Следственного комитета РФ, причиной столкновения поездов на западе столицы стал отказ тормозной системы у электрички.

Как пишет Meduza со ссылкой на СК России, версия об экстренном торможении состава с целью предотвратить наезд на пешехода не подтверждается. В настоящее время следователи изъяли документы о техническом обслуживании электрички, чтобы проверить версию отказа тормозной системы. В СК допускают и другие причины происшествия.

8 апреля на перегоне «Кунцево» и «Фили» столкнулись пассажирский поезд, следовавший в Белоруссию, и электричка «Москва-Усово». В результате ДТП с рельсов сошли три вагона элетрички и локомотив пассажирского состава. Пострадали около 50 человек, 12 из них доставлены в больницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).