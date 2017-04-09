Следственный комитет назвал причину столкновения поездов в Москве

Согласно предварительной версии Следственного комитета РФ, причиной столкновения поездов на западе столицы стал отказ тормозной системы у электрички.

Как пишет Meduza со ссылкой на СК России, версия об экстренном торможении состава с целью предотвратить наезд на пешехода не подтверждается. В настоящее время следователи изъяли документы о техническом обслуживании электрички, чтобы проверить версию отказа тормозной системы. В СК допускают и другие причины происшествия.

8 апреля на перегоне «Кунцево» и «Фили» столкнулись пассажирский поезд, следовавший в Белоруссию, и электричка «Москва-Усово». В результате ДТП с рельсов сошли три вагона элетрички и локомотив пассажирского состава. Пострадали около 50 человек, 12 из них доставлены в больницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
Следующая новость Самолет с телом Евтушенко приземлился в Домодедово

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО