Следственный комитет РФ начал проверку по факту смерти Олега Попова
Следственный комитет России по Ростовской области начал доследственную проверку по факту гибели легендарного клоуна Олега Попова, который внезапно скончался во время гастролей в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении ведомства.
По словам директора ростовского цирка Дмитрия Резниченко, трагедия произошла в гостинице цирка, у Попова внезапно остановилось сердце.
Как отмечается в сообщении «Национальной службы новостей», следственный комитет позже сообщит все обстоятельства смерти артиста.
Олег Попов известен широкой публике как «Солнечный клоун», образ которого неизменно дополняли копна светло-желтых волос, большие полосатые брюки, клетчатая кепка и красный нос.
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