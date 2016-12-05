Следовавший из Сеула в Лондон Boeing экстренно приземлился в Ханты-Мансийске

Boeing, следовавший рейсом Сеул – Лондон с 200 пассажирами на борту, совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.

- Самолет благополучно приземлился в Ханты-Мансийске, - сообщил РИА «Новости» представитель регионального главка МЧС.

По словам собеседника агентства, на борту пассажирского самолета сработал датчик неисправности одного из двигателей.