Следовавший из Москвы в Тулу автобус попал в ДТП

Пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту Москва-Тула, столкнулся с автомобилями «МАЗ» и Mercedes на 155-м километре трассы М-2 «Крым», сообщает региональное ГУМЧС.

Представитель ведомства отметил, что в ДТП имеются пострадавшие, однако не уточнил их количество и степень повреждений.

На месте происшествия разлива топлива нет, возгорания не последовало, сообщает «РИА Новости».

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Места: Россия
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