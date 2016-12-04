Следовавший из Москвы в Тулу автобус попал в ДТП
Пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту Москва-Тула, столкнулся с автомобилями «МАЗ» и Mercedes на 155-м километре трассы М-2 «Крым», сообщает региональное ГУМЧС.
Представитель ведомства отметил, что в ДТП имеются пострадавшие, однако не уточнил их количество и степень повреждений.
На месте происшествия разлива топлива нет, возгорания не последовало, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии