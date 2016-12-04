Следовавший из Москвы в Тулу автобус попал в ДТП

Пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту Москва-Тула, столкнулся с автомобилями «МАЗ» и Mercedes на 155-м километре трассы М-2 «Крым», сообщает региональное ГУМЧС.

Представитель ведомства отметил, что в ДТП имеются пострадавшие, однако не уточнил их количество и степень повреждений.

На месте происшествия разлива топлива нет, возгорания не последовало, сообщает «РИА Новости».