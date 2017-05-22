Следовавший из Хабаровска в Москву самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в аэропорт вылета
Следовавший из Хабаровска в Москву самолет Airbus А330-300 авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за угрозы безопасности на борту.
Как уточняется в материале, экипаж лайнера принял решение о возврате в аэропорт через 4 часа после вылета из-за неполадок на борту.
В самолете находились 10 членов экипажа и 238 пассажиров, сообщает агентство Nation news.
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