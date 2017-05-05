Следователям дали еще два месяца на выяснение причин крушения Ту-154 в Сочи

Следствие по уголовному дело о крушении самолета Ту-154 Минобороны России в конце декабря прошлого года продлено на два месяца.

По словам источника, знакомого с ситуацией, данная мера необходима для сбора исчерпывающих доказательств и проведения следственных действий, передает РИА «Новости».

«Это не означает, что 25 июня следствие будет завершено. Дело сложное, поэтому не надо торопить следователей — они и так работают в непростом режиме», - добавил собеседник агентства.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись версии причин катастрофы, но все они были опровергнуты специалистами.