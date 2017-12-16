Следователя МВД арестовали в Петербурге за взятку в 500 тыс. евро
Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал младшего следователя Следственного управления УМВД по Московскому району города Игоря Левченко. Он подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. евро.
Как сообщает «РИА Новости», мера пресечения для него избрана до 14 февраля 2018 года.
Левченко был задержан накануне. Он обвиняется в получении крупной взятки за решение по уголовному делу, которое находилось у него в производстве. Сам подозреваемый возражал против ареста.
Ранее стало известно, что 14 декабря Левченко получил от представителя одной из коммерческих структур в качестве взятки 2 тыс. евро и муляж 498 тыс. евро за направление в суд уголовного дела, которое находилось в производстве старшего следователя.
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