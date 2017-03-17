Следователи заинтересовались дорогими костюмами Фийона
Следователи обнаружили у кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона два деловых костюма общей стоимостью более 13 тысяч евро.
По данным источников, костюмы были подарены Фийону, однако имя таинственного дарителя осталось неизвестно.
Местные СМИ ранее обвинили кандидата в президенты Франции в необоснованных тратах на одежду. По некоторым данным, за пять лет Фийон потратил 35,5 тысячи евро на деловые костюмы, сообщает «Экономика сегодня».
Ранее в доме кандидата в президенты Франции от «Республиканцев» Франсуа Фийона прошел обыск в рамках расследования дела о хищении госсредств, злоупотреблении общественным имуществом и взяточничестве.
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