Следователи задержали подозреваемых по делу «Роснано»

Учредитель и гендиректор ООО «НТфарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов, а также мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников задержаны по делу «Роснано» они подозреваются в растрате в особо крупном размере и превышении служебных полномочий с причинением тяжких последствий.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СКР. По местам жительства и работы подозреваемых проведен обыски. Следователи устанавливают все обстоятельства хищения и соучастников. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Накануне прошли обыски в офисе госкорпорации «Роснано», которая на протяжении ряда лет инвестировала средства в ООО «НТфарма» для строительства предприятия по производству жизненно важных лекарств.

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