Следователи выяснили причину смерти аудитора НАТО Шанделона в Бельгии

Бельгийские следователи определили, что главный аудитор НАТО Ив Шанделон, найденный мертвым в городе Анден в бельгийских Арденнах, ушел из жизни по собственной воле, оставив прощальное письмо, в котором объясняет причины своего поступка.

- Вскрытие показало, что это было самоубийство. Рядом с телом найдено прощальное письмо, — сообщили РИА Новости в прокуратуре провинции Намюр.

Ранее родственники 60-летнего Шанделона заявили об убийстве. В пользу этой версии говорит то, что труп главного аудитора НАТО был обнаружен в 140 километрах от места его работы и в 100 километрах от дома, где он проживал.

Кроме того, у Шанделона было три единицы зарегистрированного на него оружия, однако рядом с его телом найден незарегистрированный ствол.

По данным интернет-портала 7sur7, в последнее время Шанделон, занимавшийся вопросами противодействия финансированию терроризма, получал странные звонки, о чем рассказывал ближайшему кругу знакомых.