Следователи выяснили причину смерти аудитора НАТО Шанделона в Бельгии

Бельгийские следователи определили, что главный аудитор НАТО Ив Шанделон, найденный мертвым в городе Анден в бельгийских Арденнах, ушел из жизни по собственной воле, оставив прощальное письмо, в котором объясняет причины своего поступка.

- Вскрытие показало, что это было самоубийство. Рядом с телом найдено прощальное письмо, — сообщили РИА Новости в прокуратуре провинции Намюр.

Ранее родственники 60-летнего Шанделона заявили об убийстве. В пользу этой версии говорит то, что труп главного аудитора НАТО был обнаружен в 140 километрах от места его работы и в 100 километрах от дома, где он проживал.

Кроме того, у Шанделона было три единицы зарегистрированного на него оружия, однако рядом с его телом найден незарегистрированный ствол.

По данным интернет-портала 7sur7, в последнее время Шанделон, занимавшийся вопросами противодействия финансированию терроризма, получал странные звонки, о чем рассказывал ближайшему кругу знакомых.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: происшествия
Организации: НАТО
Следующая новость Верховная рада исключила Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО