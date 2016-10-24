Следователи возбудили дело по факту крушения вертолета в Забайкалье

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson R-44 в Забайкальском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Восточной-Сибирское СУ на транспорте.

Дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, воздушное судно вылетело 22 октября около 19:15 по местному времени по маршруту Золотореченск - Джалал-Кадай, после чего с ним была потеряна связь. Обломки вертолета уже найдены. Погибли три человека. Причины крушения пока неизвестны.