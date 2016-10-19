Следователи возбудили дело по факту крушения вертолета в Красноярском крае

Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Robinson R-66, сообщает ведомство.

По данным следствия, инцидент случился днем 15 сентября. Установлено, что после взлета с посадочной площадки «Лесопожарный центр» на южной окраине поселка Нарва Манского района Красноярского края произошла просадка вертолета с последующим касанием земли хвостовой частью

Пилоты приняли решение продолжить взлет. Возникла вибрация и соударения лопастей несущего винта с хвостовой балкой, воздушное судно перешло в неконтролируемое вращение и столкнулось с землей.

В результате инцидента, находившиеся на борту командир воздушного судна и летчик-наблюдатель, получили различные травмы. Им был причинен тяжкий вред здоровью. Вертолет также получил значительные механические повреждения.