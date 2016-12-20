Следователи просят отпустить экс-начальника «РусГидро» под домашний арест
Следователи просят выпустить под домашний арест экс-руководителя компании «РусГидро» Евгения Дода, обвиняемого в денежных махинациях.
По словам секретаря Басманного суда, просьба будет рассмотрена в суде в ближайшем времени.
Кроме того, СК предложил уменьшить меру пресечения главе департамента организации по корпоративному учету Дмитрию Финкелю.
Дод и бывший главный бухгалтер «Русгидро» Дмитрий Финкель находятся в СИЗО с июня 2016 года. Их обвиняют в аферах с премиями на сумму 70 миллионов рублей. По предварительным данным, руководство компании намеренно скрыло убытки компании по акциям дочерних компаний, сообщает интернет-издание Oane.ws.
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