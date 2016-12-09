Следователи продолжают расследование по делу Улюкаева

Следственный комитет России сообщил о продолжающемся расследовании Уголовного дела в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

По словам представителя СК, деятельность по противодействию коррупции активизировалась, достигнуты значимые результаты по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности.

Собеседник «РИА Новости» также отметил, за последние 6 лет следователи направили в суд более 50 тысяч уголовных дел о коррупции, фигурантами которых стали циновники разного уровня, депутаты, судьи, адвокаты.

Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». Сам Улюкаев свою вину отрицает. Во время заседания суда Улюкаев рассказал, что страдает от ряда заболеваний, в результате экс-чиновнику назначили домашний арест,

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