Следователи опросили новых свидетелей авиакатастрофы Ту-154 в Сочи

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о том, что следователи опросили новых очевидцев крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ в акватории Сочи.

- Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи, изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами, - цитирует Петренко ТАСС.

По словам собеседницы агентства, потерпевшими по делу о крушении самолета уже признаны более 90 человек.

Петренко также отметила, что «для организации социальных и страховых выплат в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а также в Федеральную службу по труду и занятости населения направлены списки лиц, находившихся на борту разбившегося самолета».