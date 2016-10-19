Следователи ДНР определили круг подозреваемых в организации убийства Моторолы

Среди лиц, организовавших убийство одного из лидеров ополчения Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, были и местные жители, и приезжие. Такое заявление сделали в правоохранительных органах ДНР.

- Определен круг подозреваемых. Их несколько человек. Среди них как лица, имеющие регистрацию в Донбассе, так и приезжие, - сказал «Интерфаксу» источник, знаковый с ходом расследования.

По словам собеседника агентства, пока рано называть конкретные имена, поскольку в настоящий момент ведется сбор доказательной базы и определяется степень участия в преступлении каждого подозреваемого.

Командир батальона «Спарта» Арсен Павлов был убит в результате взрыва в лифте дома, в котором он проживал в Донецке.

Моторола был похоронен в среду, 19 октября, проводить его в последний путь вышло более 50 тысяч жителей Донбасса.