Следователи ДНР определили круг подозреваемых в организации убийства Моторолы
Среди лиц, организовавших убийство одного из лидеров ополчения Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, были и местные жители, и приезжие. Такое заявление сделали в правоохранительных органах ДНР.
- Определен круг подозреваемых. Их несколько человек. Среди них как лица, имеющие регистрацию в Донбассе, так и приезжие, - сказал «Интерфаксу» источник, знаковый с ходом расследования.
По словам собеседника агентства, пока рано называть конкретные имена, поскольку в настоящий момент ведется сбор доказательной базы и определяется степень участия в преступлении каждого подозреваемого.
Командир батальона «Спарта» Арсен Павлов был убит в результате взрыва в лифте дома, в котором он проживал в Донецке.
Моторола был похоронен в среду, 19 октября, проводить его в последний путь вышло более 50 тысяч жителей Донбасса.
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