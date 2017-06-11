Следователи нашли предсмертную записку кратовского стрелка
На месте спецоперации по ликвидации кратовского стрелка сотрудники полиции нашли предсмертную записку.
Как пишет РИА Новости, собеседник агентства не раскрывает текст записки, однако по ней можно сделать вывод, что Игорь Зенков «был психологически нестабилен и подавлен».
Житель поселка Кратово, бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков накануне открыл стрельбу по прохожим, убив четырех человек. После семичасовой операции сотрудники полиции при участии бойцов Росгвардии ликвидировали стрелка.
Известно, что Игорь Зенков не раз бывал в горячих точках, однако никогда не воевал. При нападении на жителей поселка он использовал оружие, привезенное из Чечни, часть из него была самодельной. Разрешений на хранение оружия он не имел.
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