Следователи допрашивают Улюкаева

Следователи допрашивают в качестве подозреваемого министра экономического развития Алексея Улюкаева, задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По словам источника ТАСС, по итогам допроса будет решен вопрос о мере пресечения.

Собеседник агентства также отметил, что пока в деле фигурирует только сам Улюкаев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин получал всю информацию о ходе дела Улюкаева. Глава Минэкономразвития был задержан в ночь на 15 ноября. По версии следствия, он вымогал 2 миллиона долларов за положительную оценку со стороны Минэкономразвития сделки по продаже госпакета акций «Башнефти» компании «Роснефть». Министр находился в разработке ФСБ более года.