Следователи по делам Улюкаева и Захарченко получили ордена России
Шестнадцать сотрудников Следственного комитета получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В частности, награды удостоился Роман Нестеров, расследовавший дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.
Медаль также получил Сергей Чернышов – главный следователь по другому резонансному делу против полковника МВД Дмитрия Захарченко, отмечает «Федерал Пресс».
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