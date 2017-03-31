Следователи близки к раскрытию убийства Вороненкова

Экс-депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Денис Вороненков, сбежавший на Украину, мог быть убит по заказу международной группы теневых финансистов, с которыми он не поделил сферы влияния.

Следователи считают эту версию основной, исключив политическую подоплеку в убийстве Вороненкова.

По данным LIFE, Вороненков перешел дорогу преступной группировке, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Выйти на след черных банкиров следователям помогло изучение биографии исполнителя убийства Павла Паршова, который в середине 2000-х работал под началом главаря финансовой группировки украинца Виктора Курило.

Отмечается, что в группе обнальщиков Паршов отвечал за общую безопасность и охрану перевозчиков денег. Для обналички средств с клиентом заключали фиктивные договоры, например, на продажу сельхозпродуктов или строительство объекта. Деньги перечислялись на счета подставных фирм, а затем обналичивались через банки.

В 2011 году на группу Курило завели уголовное дело. Обнальщиков объявили в международный розыск, и они перебрались в Москву, где продолжили заниматься отмыванием средств.

Российские следователи считают, что беглого экс-депутата «заказал» Виктор Курило. По данным следствия, Вороненков также занимался в Москве теневыми финансовыми операциями. Именно в этой сфере столкнулись интересы бывшего парламентария и Курило. Предположительно, они либо не поделили рынок, либо Вороненков обманул украинца.

Денис Вороненков был убит 23 марта в Киеве, куда он вместе с семьей переехал в конце прошлого года. В феврале в России на него завели уголовное дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы.