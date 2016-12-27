Следов взрывчатки на обломках Ту-154 не нашли

На поднятых со дна Черного моря обломках самолета Ту-154 нет следов взрывчатки и внешнего воздействия.

В связи с этим версия о том, что причиной катастрофы мог стать теракт, пока не подтверждается. Следы взрывчатых веществ отсутствуют также на извлеченных из воды останках, передает ТВЦ.

Версия о теракте изначально присутствовала в перечне возможных причин крушения самолета, рассматриваемом следствием. Однако она не являлась приоритетной.