Следов взрывчатки на обломках Ту-154 не нашли
На поднятых со дна Черного моря обломках самолета Ту-154 нет следов взрывчатки и внешнего воздействия.
В связи с этим версия о том, что причиной катастрофы мог стать теракт, пока не подтверждается. Следы взрывчатых веществ отсутствуют также на извлеченных из воды останках, передает ТВЦ.
Версия о теракте изначально присутствовала в перечне возможных причин крушения самолета, рассматриваемом следствием. Однако она не являлась приоритетной.
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