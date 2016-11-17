От сладкого не полнеют
Группа научных сотрудников попыталась разобраться, каким же все-таки образом употребление сладостей в пищу может повлиять на увеличение веса человека.
Ученые привлекли порядка нескольких тысяч человек, вызвавшихся быть добровольцами,- сообщает «Экономика Сегодня».
Как в результате выяснилось, при употреблении сладкого, нет никакого риска, располнеть, однако только в том случае, если человек не будет его смешивать с продуктами богатыми на содержание углеводов.
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