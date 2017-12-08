Сладкая газировка вызывает астму у детей

Дети, которым родители позволяют пить сладкие газированные напитки, гораздо чаще страдают от астмы и связанных с ней осложнений во время учебы в школе, чем их сверстники, питающиеся здоровой пищей, заявила Шерил Рифас-Шиман из Гарвардского университета в США.

По ее словам, исследование показывает, что отказ от употребления газировки в первые годы жизни и даже во время беременности может защитить ребенка от развития астмы.

По мнению ученых, астма может развиваться из-за нарушения в работе иммунных клеток, которые могут развиваться в результате недостаточного контакта детей с микробами и грибками, которые «обучают» иммунитет сигналам «свой-чужой», а также из-за развития хронических воспалений, связанных с ожирением.

Сопоставляя различные факторы риска и число детей, страдавших от астмы, гарвардские исследователи пытались понять, какие из них наиболее сильно влияли на вероятность ее приобретения.

Как оказалось, употребление газировки значительно повышало шансы на развитие астмы к 8-9 году жизни.

Наличие подобной связи между сладостями и астмой, как считает Рифас-Шиман, говорит о том, что фруктоза может заставлять иммунные клетки атаковать легкие сама по себе, а не только опосредованно, сообщает «РИА Новости».

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