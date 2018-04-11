«Слабый» рубль не повлияет на стоимость лекарств
Падение курса рубля не повлияет на стоимость лекарств, заявила вице-премьер Ольга Голодец.
«Для населения роста цен на лекарства не произойдет, мы приложим к этому все возможные усилия. В обязательном порядке все граждане будут обеспечены лекарствами», — заверила она.
Кроме того, Голодец подчеркнула, что ослабление курса рубля не отразится и на исполнении других важных социальных обязательств правительства.
Ранее Центробанк резко повысил обменные курсы евро и доллара США на 12 апреля.
Евро будет стоить 79,2839 рубля с повышением на 2,4317, а доллар — 64,0626 рубля с ростом на 1,6927, сообщает Life.
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