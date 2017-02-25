Сквоттеры нашли в лондонском особняке документы «Горбачев-фонда»
В особняке напротив Букенгемского дворца в Лондоне сквоттеры нашли документы, принадлежащие «Горбачев-фонду».
Как пишет газета «Guardian», в семиэтажном здании по адресу Букингем-гейт, 19 группа активистов нашла документы, подписанные первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Среди найденных архивных бумаг письма различным транснациональным корпорациям с просьбой оказать финансовую поддержку выдвигаемым фондом инициативам.
Участники «Автономной нации анархистов-либертарианцев», которые вселяются в пустующие апартаменты класса «люкс», заняли этот особняк, принадлежащий банкиру из Бахрейна, чтобы впоследствии в нем жили бедные.
Накануне суд выдал ордер на выселение сквоттеров из здания.
Ранее лондонский дом российского миллиардера Андрея Горбаченко был освобожден от сквоттеров, которые проживали там целую неделю.
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