Сквоттеры нашли в лондонском особняке документы «Горбачев-фонда»

В особняке напротив Букенгемского дворца в Лондоне сквоттеры нашли документы, принадлежащие «Горбачев-фонду».

Как пишет газета «Guardian», в семиэтажном здании по адресу Букингем-гейт, 19 группа активистов нашла документы, подписанные первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Среди найденных архивных бумаг письма различным транснациональным корпорациям с просьбой оказать финансовую поддержку выдвигаемым фондом инициативам.

Участники «Автономной нации анархистов-либертарианцев», которые вселяются в пустующие апартаменты класса «люкс», заняли этот особняк, принадлежащий банкиру из Бахрейна, чтобы впоследствии в нем жили бедные.

Накануне суд выдал ордер на выселение сквоттеров из здания.

Ранее лондонский дом российского миллиардера Андрея Горбаченко был освобожден от сквоттеров, которые проживали там целую неделю.