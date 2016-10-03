Скворцова напомнила о негативном опыте полного запрета абортов в СССР

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отрицательно относится полному запрету абортов. Она привела в пример опыт такого запрета в СССР в 30-х годах прошлого века.

В интервью ТАСС Скворцова сообщила такие цифры: в прошлом году по желанию женщины, без медицинских показаний, в России было сделано почти 450 тысяч абортов.

При этом министр напомнила, что с 2012 года в стране реализуется комплексная программа профилактики абортов. Работа ведется совместно с с Советом Федерации, Государственной думой, общественными и профессиональными организациями и религиозными конфессиями.

Говоря о полном запрете абортов, который предлагает РПЦ, Скворцова предлагает «найти иные механизмы, которые бы позволили, с одной стороны, государству показать свое негативное отношение к абортам, но, с другой стороны, не нарушать репродуктивное здоровье женщины».

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