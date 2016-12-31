Скворцова исключила проблемы с выдачей обезболивающих онкобольным в новогодние каникулы

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова пообещала, что системных проблем с выдачей обезболивающих препаратов, в том числе наркотических, пациентам с онкологией в новогодние праздники не будет. Ранее паллиативные пациенты неоднократно жаловались на то, что обезболивающие препараты крайне трудно получить в необходимом количестве в выходные и в праздничные дни.

Министр также напомнила, что за прошедшие два года также были существенно упрощены требования к выписке рецептов, а также нормы выдачи лекарств. Для разрешения возникающих проблем на местах созданы горячие линии, они работают круглосуточно в каждом регионе.

В Росздравнадзоре ТАСС уточнили, что экстренные запросы, поступающие на горячую линию, рассматриваются и должны быть удовлетворены в течение часа.