Скворцова исключила проблемы с выдачей обезболивающих онкобольным в новогодние каникулы

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова пообещала, что системных проблем с выдачей обезболивающих препаратов, в том числе наркотических, пациентам с онкологией в новогодние праздники не будет. Ранее паллиативные пациенты неоднократно жаловались на то, что обезболивающие препараты крайне трудно получить в необходимом количестве в выходные и в праздничные дни.

Министр также напомнила, что за прошедшие два года также были существенно упрощены требования к выписке рецептов, а также нормы выдачи лекарств. Для разрешения возникающих проблем на местах созданы горячие линии, они работают круглосуточно в каждом регионе.

В Росздравнадзоре ТАСС уточнили, что экстренные запросы, поступающие на горячую линию, рассматриваются и должны быть удовлетворены в течение часа.

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