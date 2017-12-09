Сквер у посольства России в Киеве назовут в честь Бориса Немцова
Комиссия по вопросам переименований Киевского городского совета дала согласие присвоить скверу рядом с посольством России на Воздухофлотском проспекте имя политика Бориса Немцова.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Белоцерковец. Он сказал: «Стереть из памяти украинцев и россиян имя Немцова у Кремля не выйдет. Он был главным союзником свободной Украины и будущей демократической России».
Идея назвать улицу или сквер в честь Бориса Немцова обсуждалась еще в 2015 году. Мэр Киева Виталий Кличко предлагал присвоить имя Немцова всему проспекту, где находится посольство России, передает Meduza.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. В совершении преступления обвинили пятерых выходцев из Чечни, они получили от 14 до 20 лет тюрьмы.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии