Сквер у посольства России в Киеве назовут в честь Бориса Немцова

Комиссия по вопросам переименований Киевского городского совета дала согласие присвоить скверу рядом с посольством России на Воздухофлотском проспекте имя политика Бориса Немцова.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Белоцерковец. Он сказал: «Стереть из памяти украинцев и россиян имя Немцова у Кремля не выйдет. Он был главным союзником свободной Украины и будущей демократической России».

Идея назвать улицу или сквер в честь Бориса Немцова обсуждалась еще в 2015 году. Мэр Киева Виталий Кличко предлагал присвоить имя Немцова всему проспекту, где находится посольство России, передает Meduza.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. В совершении преступления обвинили пятерых выходцев из Чечни, они получили от 14 до 20 лет тюрьмы.