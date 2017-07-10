Скульптор пообещал «приодеть» памятник в Сергиевом Посаде

В памятник выпускникам на бульваре Кузнецова в Сергиевом Посаде, вызвавший недовольство местных жителей, будут внесены изменения. Образу девушки добавят одежду.

Автор скульптуры Евгений Антонов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что учтет замечания общественности. «Правда, юность под одеждой уже исчезнет», - посетовал он. Когда именно монумент будет «приодет» скульптор не уточнил.

В настоящее время композиция закрыта драпировкой.

Памятник посвящен выпускникам 1941 года. Он изображает танцующих юношу и девушку. Общественность сочла образ девушки чересчур откровенным из-за тщательно очерченной груди. Автор памятника утверждает, что это является аллегорией молодости и свежести.