Скрипке грозит уголовное дело за разжигание национальной вражды

Украинский Институт правовой политики и социальной защиты подал заявление в прокуратуру на лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипку, обвинив его в разжигании национальной вражды и ненависти, сообщила директор института Елена Бережная.

«Такие чисто расовые особи ответят сполна по закону», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Она также заверила, что в случае отказа возбудить уголовное дело решение прокуратуры обжалуют в суде.

Ранее Скрипка назвал проживающих на Украине людей, не говорящих по-украински, дебилами и призвал направлять их в гетто. Позднее он отказался от своих слов, заявив, что это высказывание ему не принадлежит. Он также предложил свою помощь в изучении языка русскоязычным украинцам, сообщает «РИА Новости».

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