Скрипка открестился от слов о создании «гетто» на Украине
Украинский музыкант Олег Скрипка заявил, что не предлагал создавать гетто для сограждан, не сумевших выучить государственный язык.
«Это не мое высказывание. Кто-то придумал и в мой рот вложил. Осуждается то, что я не сказал», - заявил он в интервью НСН.
«Украинское «гетто» создано уже аваковыми», - добавил музыкант. Он пояснил, что в стране сложилась вопиющая ситуация с украинским языком, поскольку граждане не получают доступа к украинским книгам, а украинская музыка практически отсутствует на радио и телевидении.
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