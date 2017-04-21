Скрипка открестился от слов о создании «гетто» на Украине

Украинский музыкант Олег Скрипка заявил, что не предлагал создавать гетто для сограждан, не сумевших выучить государственный язык.

«Это не мое высказывание. Кто-то придумал и в мой рот вложил. Осуждается то, что я не сказал», - заявил он в интервью НСН.

«Украинское «гетто» создано уже аваковыми», - добавил музыкант. Он пояснил, что в стране сложилась вопиющая ситуация с украинским языком, поскольку граждане не получают доступа к украинским книгам, а украинская музыка практически отсутствует на радио и телевидении.