Скрипка извинился перед пранкерами за слова о русскоязычном гетто

Лидер украинской группы «Вопли Видолясова» Олег Скрипка извинился перед пранкерами за высказывания о создании «гетто» для русскоговорящих граждан Украины.

Музыкант сказал пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известным как Вован и Лексус: «Я извиняюсь перед вами, перед всеми русскоязычными, людьми, которые на других языках разговаривают, я перед ними извиняюсь».

Известно, что они позвонили Скрипке от лица министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В телефонном разговоре музыкант сказал, что граждане, которые не могут выучить украинский, «имеют низкий IQ» и «социально опасны», сообщает РИА Новости.

Его слова вызвали резкую реакцию со стороны политиков и общества. Так, представитель МИД России Мария Захарова предложила разместить баннеры со словами Скрипки по всему Киеву.