Скрипка извинился перед пранкерами за слова о русскоязычном гетто

Лидер украинской группы «Вопли Видолясова» Олег Скрипка извинился перед пранкерами за высказывания о создании «гетто» для русскоговорящих граждан Украины.

Музыкант сказал пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известным как Вован и Лексус: «Я извиняюсь перед вами, перед всеми русскоязычными, людьми, которые на других языках разговаривают, я перед ними извиняюсь».

Известно, что они позвонили Скрипке от лица министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В телефонном разговоре музыкант сказал, что граждане, которые не могут выучить украинский, «имеют низкий IQ» и «социально опасны», сообщает РИА Новости.

Его слова вызвали резкую реакцию со стороны политиков и общества. Так, представитель МИД России Мария Захарова предложила разместить баннеры со словами Скрипки по всему Киеву.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость Spiegel сообщил, что разведка Германии шпионила за Интерполом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО