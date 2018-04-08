Скрипалям предложили уехать в США под новыми именами

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия получат возможность жить в США под новыми именами.

Об этом говорится в новой статье газеты The Sunday Times со ссылкой на сотрудника британского посольства. В материале утверждается, что британская разведка вместе с коллегами из ЦРУ решает вопрос о переселении Скрипалей, чтобы спасти их от новых возможных покушений.

При этом рассматривалась возможность уехать в одну из четырех стран англосаксонского мира, с которыми Британия сотрудничает в области обмена разведданными: США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию.

«Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами», - рассказал изданию источник.

Юлия и Сергей Скрипали пришли в сознание и в скором времени станут оказывать помощь в расследовании отравления в Солсбери, передает ТАСС.

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