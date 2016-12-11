У скрипача Верникова украли инструмент за полтора миллиона долларов

В швейцарском поезде у скрипача Павла Верникова похитили скрипку Гваданини, четыре смычка и удостоверения личности.

Верников направлялся из аэропорта Женевы в Сьон. На выходе из поезда возникла суматоха, в которой музыканта ограбили. Верников уверен, что воры не знают о ценности украденного инструмента. Скрипач является художественным руководителем Международного музыкального фестиваля в Сьоне (Швейцария). Инструмент ему предоставил миланский фонд Pro Canale, сообщает ТАСС.

– Это все равно, что у меня украли ребенка. Без него я больше никогда не смогу заниматься музыкой, – сказал Павел Верников.