У скрипача Верникова украли инструмент за полтора миллиона долларов
В швейцарском поезде у скрипача Павла Верникова похитили скрипку Гваданини, четыре смычка и удостоверения личности.
Верников направлялся из аэропорта Женевы в Сьон. На выходе из поезда возникла суматоха, в которой музыканта ограбили. Верников уверен, что воры не знают о ценности украденного инструмента. Скрипач является художественным руководителем Международного музыкального фестиваля в Сьоне (Швейцария). Инструмент ему предоставил миланский фонд Pro Canale, сообщает ТАСС.
– Это все равно, что у меня украли ребенка. Без него я больше никогда не смогу заниматься музыкой, – сказал Павел Верников.
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