Скотланд-Ярд впервые возглавит женщина

Новым главой Скотланд-Ярда впервые в истории службы стала женщина, говорится в сообщении, размещенном в Twitter МВД Британии.

Согласно сообщению, глава МВД Эмбер Радд объявила о назначении Крессиды Дик главой Скотланд-Ярда, которая сменит на посту сэра Бернарда Хоган-Хоу, занимавшего эту должность с 2011 года.

Решение о назначении Дик главой лондонской полиции было принято главой МВД после консультаций с мэром Лондона Садиком Ханом.

Отмечается, что должности всех ключевых руководителей полицейских структур оказались заняты женщинами. Главами МВД и Минюста Британии также являются женщины, сообщает «РИА Новости».