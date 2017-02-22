Скотланд-Ярд впервые возглавит женщина
Новым главой Скотланд-Ярда впервые в истории службы стала женщина, говорится в сообщении, размещенном в Twitter МВД Британии.
Согласно сообщению, глава МВД Эмбер Радд объявила о назначении Крессиды Дик главой Скотланд-Ярда, которая сменит на посту сэра Бернарда Хоган-Хоу, занимавшего эту должность с 2011 года.
Решение о назначении Дик главой лондонской полиции было принято главой МВД после консультаций с мэром Лондона Садиком Ханом.
Отмечается, что должности всех ключевых руководителей полицейских структур оказались заняты женщинами. Главами МВД и Минюста Британии также являются женщины, сообщает «РИА Новости».
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии