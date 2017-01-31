«Скорым» не разрешат применять таран

Идея официально позволить спецтранспорту (полицейским, пожарным и машинам «скорой помощи») таранить мешающие экстренному проезду автомобили законодательно не воплотилась в жизнь.

Внесенный в Госдуму проект закона о наказании водителей машин, препятствующих движению «скорых», не предусматривает разрешения таранить подобные автомобили, сообщает INTERFAX, ссылаясь на заявление первого замруководителя фракции партии "Единая Россия" Андрея Исаева.

Однако, по словам депутата, за намеренное создание помех проезду «скорой» наказание будет серьезным. Он также отметил, что если «скорая» протаранит автомобиль, не факт, что после этого бригада медиков успеет оказать квалифицированную помощь пациенту.

«Наша задача - не наказать человека, который не пропустил «скорую», а спасти больного. А если такой таран будет совершен - вы понимаете, что возможно все: «скорая» остановится и надо будет вызывать следующий экипаж», - сказал сегодня Исаев журналистам во время своей рабочей поездки в Удмуртию.

Проект закона о наказании водителей, не пропускающих машины «скорой помощи», пожарные и полицейские автомобили, внесен в Госдуму 27 января. Законопроект предусматривает лишение такого водителя свободы до 4 лет в случае, если непредоставление спецтранспорту (автомобилям полиции, "скорой", МЧС) преимущества в движении привело к смерти человека, что доказано следственными органами.

В случае причинения тяжкого вреда здоровью законопроект предусматривает лишение свободы до 2 лет, а при отсутствии вреда здоровью - штраф в размере 1,5 тыс. рублей и лишение водительских прав сроком от шести месяцев до года.