Скорость движения машин в Москве выросла на 16 процентов
Скорость движения транспорта в Москве за восемь лет выросла на 16 процентов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Ситуация на дорогах улучшается уже сейчас», - сказал он, отметив, что автомобилей за это время в столице стало больше примерно на миллион.
Кроме того, градоначальник затронул тему строительства Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады, которые должны снизить нагрузку транспорта на центр города, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Назван самый дорогой футболист мира
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии