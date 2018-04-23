Скорость движения машин в Москве выросла на 16 процентов

Скорость движения транспорта в Москве за восемь лет выросла на 16 процентов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация на дорогах улучшается уже сейчас», - сказал он, отметив, что автомобилей за это время в столице стало больше примерно на миллион.

Кроме того, градоначальник затронул тему строительства Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады, которые должны снизить нагрузку транспорта на центр города, сообщает «РИА Новости».