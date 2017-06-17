Скоропостижно скончался президент Вануату

От инфаркта скончался президент Вануату Болдуин Лонздейл. Накануне он был срочно доставлен в больницу столицы государства Порт-Вила.

Лонздейл занял пост главы страны в 2014 году, а до этого времени работал английским священником.

По конституции Вануату, новый президент должен быть избран коллегией выборщиков, которая формируется из членов парламента и глав региональных советов в течение трех ближайших недель, сообщает ТАСС.

Вануату - тихоокеанское государство, которое расположено на 83 островах архипелага Новые Гебриды. Общая численность населения этой страны составляет 290 тысяч человек.