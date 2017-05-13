Скорая в Мурманской области 11 часов везла роженицу по разбитой дороге

Скорая помощь в Мурманске 11 часов везла в роддом беременную женщину по разбитой дороге.

Вечером 20-летняя Валерия Литвинова почувствовала, что у нее начались схватки. В 2 часа ночи врачи приняли решение везти женщину в областной роддом, однако приехать туда они смогли лишь к 13 часам, сообщает агентство URA.RU.

Расстояние от поселка Териберка до Мурманска составляет 120 километров. Преодолеть этот путь по ровной дороге можно за час. Как сообщил РИА Новости главный врач Кольской ЦРБ Александр Корсаков, машина скорой помощи застряла в снегу: «Техника к ним пробивалась с двух сторон. В 9 утра им расчистили дорогу, и они смогли выехать».

Сообщается, что мама и появившаяся на свет дочка чувствуют себя хорошо.

Ранее прокуратура региона не раз направляла губернатору Мурманской области Марине Ковтун предписания с требованием провести ремонт дороги.

Териберка - село в Мурманской области, ставшее известным благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан».