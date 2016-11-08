Скончавшийся в Нью-Йорке сотрудник консульства РФ получил травму головы

Генеральное консульство РФ проинформировало о том, что следственные органы США не обнаружили признаков насильственной смерти у скончавшегося утром 8 ноября в Нью-Йорке дежурного коменданта дипломатического представительства РФ.

«Восьмого ноября утром скончался дежурный комендант генерального консульства России в Нью-Йорке. Допущенный в генконсульство американский врач однозначно констатировал отсутствие каких-либо признаков насильственной смерти. В настоящее время медики продолжают уточнять причину произошедшей трагедии», — цитирует текст документа РИА «Новости».

Вместе с тем в беседе с корреспондентом агентства представитель городского полицейского управления Нью-Йорка Джон Дэвис заявил, что комендант Генконсульства РФ, по предварительной информации, получил травму головы.

- Ведется расследование по факту обнаружения тела с травмой головы на территории российского генконсульства на Манхэттене, — заявил Дэвис.

Собеседник агентства также отметил, что результаты расследования станут известны на этой неделе после проведения ряда экспертиз.