Скончался старейший режиссер "Ленфильма" Сергей Микаэлян

Старейший режиссер киностудии "Ленфильм", народный артист России, лауреат Госпремии СССР Сергей Микаэлян скончался в Санкт-Петербурге. Мастеру было 93 года.

Микаэлян был одним из ведущих режиссеров старейшей кинофабрики страны, где он работал с 1961 года. Участник Великой Отечественной войны, он глубоко воплотил эту тему в фильме "Вдовы". Картина была удостоена призов четырех кинофестивалей, в 1976 ее назвали лучшим фильмом года в Польше и на Кубе, сообщает ТАСС.

Его называли "совестью "Ленфильма". За эти годы им сняты фильмы "Разноцветные камешки", "Принимаю бой", "Иду на грозу", "Всего одна жизнь", "Гроссмейстер", "Влюблен по собственному желанию", "Французский вальс", "Звездочка моя ненаглядная".