В США скончался советский певец Вадим Мулерман

В возрасте 79 лет в Нью-Йорке умер эстрадный певец времен СССР Вадим Мулерман.

Близкая знакомая и коллега артиста по сцене Нина Бродская рассказала ТАСС, что причиной смерти Мулермана стало онкологическое заболевание. Дата и место похорон певца пока не определены.

Вадим Мулерман родился в 1938 году в Харькове. Популярность ему принесло исполнение таких песен как «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Как хорошо быть генералом». В 1978 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1991 году он стал народным артистом. В США уехал в начале 1990-х и последнее время проживал в Нью-Йорке, в Бруклине.