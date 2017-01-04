Скончался советский космонавт Игорь Волк
Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Игорь Волк скончался на 80-м году жизни. 10 ноября 1985 года Волк поднял в небо и провел испытания атмосферного аналога космического корабля "Буран" - БТС-002.
Игорь Волк был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов - человеком большой силы воли и мужества, профессионалом высочайшего класса, который многое сделал для развития отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов.
В 1997 году он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественной авиации и космонавтики, сообщает ТАСС.
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