Скончался режиссер фильма «Еще раз про любовь» Георгий Натансон

В Москве скончался народный артист России, кинорежиссер Георгий Натансон. Ему было 96 лет.

«Георгий Григорьевич ушел из жизни в воскресенье у себя дома», - рассказала «Интерфаксу» дочь Натансона Марина Лузгина.

Дата прощания с артистом пока не сообщается.

Георгий Натансон родился в 1921 году в Казани. Он известен как режиссер фильмов «Еще раз про любовь», «Старшая сестра», «Посол Советского Союза» и других. В его картинах дебютировали Инна Гулая, Валентина Титова и Александр Домогаров.