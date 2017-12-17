Скончался режиссер фильма «Еще раз про любовь» Георгий Натансон

В Москве скончался народный артист России, кинорежиссер Георгий Натансон. Ему было 96 лет.

«Георгий Григорьевич ушел из жизни в воскресенье у себя дома», - рассказала «Интерфаксу» дочь Натансона Марина Лузгина.

Дата прощания с артистом пока не сообщается.

Георгий Натансон родился в 1921 году в Казани. Он известен как режиссер фильмов «Еще раз про любовь», «Старшая сестра», «Посол Советского Союза» и других. В его картинах дебютировали Инна Гулая, Валентина Титова и Александр Домогаров.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: культура, кино
Следующая новость Бомбила прокатил туриста из Турции по Москве за 10 тыс. рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО