Скончался режиссер фильма «Еще раз про любовь» Георгий Натансон
В Москве скончался народный артист России, кинорежиссер Георгий Натансон. Ему было 96 лет.
«Георгий Григорьевич ушел из жизни в воскресенье у себя дома», - рассказала «Интерфаксу» дочь Натансона Марина Лузгина.
Дата прощания с артистом пока не сообщается.
Георгий Натансон родился в 1921 году в Казани. Он известен как режиссер фильмов «Еще раз про любовь», «Старшая сестра», «Посол Советского Союза» и других. В его картинах дебютировали Инна Гулая, Валентина Титова и Александр Домогаров.
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