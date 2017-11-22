Скончался раненый в перестрелке в «Москва-Сити» росгвардеец

Один из сотрудников Росгвардии, пострадавших в ходе перестрелки в комплексе «Москва-Сити», скончался. Об этом заявил следователь СКР во время заседания в Пресненском суде столицы.

По его словам, второй пострадавших по-прежнему находится в больнице. Суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения участнику инцидента Эльдару Хамидову. Вышивший росгвардеец опознал его и дал показания, передает ТАСС.

Ранее Хамидову вменялось покушение на убийство двух и более лиц. Теперь же, в связи со смертью сотрудника Росгвардии, обвинение будет переквалифицировано на убийство.

Инцидент произошел 17 ноября. Между охранниками двух посетителей вспыхнул конфликт, который перерос в перестрелку. Пострадали шесть человек. Задержаны двое. Один из них – Магомед Исмаилов – отправлен под арест на два месяца.