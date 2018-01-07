Скончался побывавший на Луне астронавт Джон Янг
В США скончался 87-летний астронавт Джон Янг, который дважды побывал на Луне. О его смерти рассказали в NASA.
Известно, что Янг умер 5 января из-за осложнений после пневмонии. Астронавт работал в NASA с 1962 года и стал первым, кто побывал в космосе шесть раз, передает Meduza.
Первый полет Янг совершил в 1965 году на корабле «Джемини-3». За свою карьеру он провел 835 часов в космосе.
Янг стал девятым космонавтом, вступившим на поверхность Луны и одним из трех, кто водил по ее поверхности лунный автомобиль.
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